Щоб не відчувати себе бідними, більшість прикарпатців хочуть заробляти 6 тисяч гривень

Мешканці Івано-Франківщини розповіли про те, на які цілі вони б витратили додаткові кошти. Під час цього дослідження Головне управління статистики в Івано-Франківській області вивчало думку прикарпатців щодо першочергових витрат при можливій появі додаткових коштів.

Результати опитування показали, що більшість людей витратили б такі гроші щоб підлікуватись (57,9%), покращити харчування (48,2%), купити одяг і взуття (46,2%), купити побутову техніку (44,4%) та відпочити (38,8%).

Тільки одна з п’яти родин використала би такі гроші щоб удосконалити своє житло чи отримати освіту. Одна з дев’яти сімей вирішила б купити автомобіль. Одна з п’ятнадцяти родин використала б кошти на розвиток підприємства, а кожна двадцята сім’я, за можливості, спрямувала надлишок коштів на накопичення.

Якщо порівняти ці дані з 2015 роком, то відчутно зменшилась частка домогосподарств Прикарпаття, які витратили б додаткові кошти на купівлю автомобіля (на 10,6 %), накопичення (на 6,4 %), поліпшення житла (на 4,3 %) та на розвиток підприємництва (на 3,4 %).

Але збільшилась кількість сімей, які спрямували б надлишок коштів на отримання необхідного лікування (на 12,4 %), покращення харчування (на 9,1 %), придбання побутової техніки (на 2,4 %) та отримання освіти (на 1,4 %).

Щоб не відчувати себе бідними більше половини прикарпатців вважають, що вони повинні заробляти близько шести тисяч гривень на одну особу в місяць, 28,9% – від шести до дев’яти тисяч, кожен шостий прикарпатець – десять тисяч і більше.

Ще цікаво, що 63,8% сімей області впевнені, що за їх добробут несе відповідальність як держава, так і вони самі, а кожне шосте домогосподарство покладається лише на державу. І лише 6% сімей намагаються все зробити своїми силами.

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