На Надвірнянщині зіткнулися два авто: п’ятеро людей у лікарні

ДТП трапилася вчора зранку у селі Цуцилів, що на Надвірнянщині.

44-річний водій водій “Volkswagen Passat” виїхав на зустрічну смугу руху де зіткненувся із автомобілем “Volkswagen Passat CC”, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань циільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП в Надвірнянську ЦРЛ, з травмами різного ступеня, звернулися водії автомобіля “Volkswagen Passat”, 24-річний водій “Volkswagen Passat CC&” та троє його пасажирів віком 17, 19, та 20 років.

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