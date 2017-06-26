У ДТП на Коломийщині загинув 22-річний пішохід

25 червня на Коломийщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
У селі Лісний Хлібичин автомобіль “Mercedes-Benz C-180” за межею проїзної частини дороги збив 22-річного пішохода, мешканця Лісного Хлібичина, повідомляє WestNews з посиланням на Управління з питань цивільного захисту ОДА.
Внаслідок аварії пішохід від отриманих травм помер на місці.
За кермом була 69-річна жінка-водій, яка проживає у Великому Ключеві Коломийського району.
Читайте також: На Франківщині 12-річна дитина отруїлася грибами.