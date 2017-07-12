На Міжнародному гуцульському фестивалі у Коломиї покажуть весільні традиції

Міжнародний гуцульський фестиваль, який відбудеться у Коломиї з 11 до 13 серпня, презентує весільні традиції горян.

Про це на організаційній нараді у Коломиї повідомила генеральний директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Укрінформ.



“Нам би хотілося показати не лише те, що є в музеї, але й те , що живе на Гуцульщині. Візьмемо традиції весілля з таких осередків як села Березів, Вашківці на Буковині та Ясеня, що на Закарпатті”, – зазначила Ткачук.

Головні дійства організатори планують провести у прилеглому до Коломиї селі Королівка.

Вперше Міжнародний гуцульський фестиваль відбувся 2001 року у селищі Верховина, що на Прикарпатті.

Його метою є популяризація традиційних видів народного мистецтва, звичаїв та обрядів гуцулів.