На Коломийщині жінки затримали злодіїв, які пограбували будинок

До Коломийського відділу поліції звернулася 74-річна мешканка одного із сіл району і повідомила про те, що вона спільно з односельчанкою затримали двох грабіжників, котрі викрали грошові кошти з її будинку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці задокументували вчинення грабежу та встановили осіб зловмисників. Ними виявились 20-річний молодий чоловік та його 16-річна знайома, мешканці Закарпатської області.