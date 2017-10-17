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На Коломийщині жінки затримали злодіїв, які пограбували будинок

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Фото ілюстративне

До Коломийського відділу поліції звернулася 74-річна мешканка одного із сіл району і повідомила про те, що вона спільно з односельчанкою затримали двох грабіжників, котрі викрали грошові кошти з її будинку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Don Yapon

Правоохоронці задокументували вчинення грабежу та встановили осіб зловмисників. Ними виявились 20-річний молодий чоловік та його 16-річна знайома, мешканці Закарпатської області.

Як з’ясувалося, зловмисники, проходячи попри будинок потерпілої, побачивши, що вхідні двері до помешкання були відчинені, а господарів не видно, вони зайшли до кімнати звідки викрали гаманець господині в якому було 17,5 тис. грн. Тим часом почувши шум, господиня, котра була у дворі, вийшла та помітила як із хати виходить двоє невідомих.

З’ясувавши, що пропали гроші, жінка вибігла слідом за ними і побачила як непрохані гості сідають у автомобіль та намагаються втекти. Проте потерпіла не розгубилася, а побачивши односельчанку за кермом автомобіля, попросила їх негайно наздогнати. Вже за кілька хвилин жінки не дали змоги зловмисникам утекти та викликали поліцію.

У скоєному лиходії зізналися, грошові кошти правоохоронці в них вилучили та повернули власниці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Зловмисників затримано.

Чоловікові уже оголошено підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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