На Коломийщині жінки затримали злодіїв, які пограбували будинок

До Коломийського відділу поліції звернулася 74-річна мешканка одного із сіл району і повідомила про те, що вона спільно з односельчанкою затримали двох грабіжників, котрі викрали грошові кошти з її будинку.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Правоохоронці задокументували вчинення грабежу та встановили осіб зловмисників. Ними виявились 20-річний молодий чоловік та його 16-річна знайома, мешканці Закарпатської області.
Як з’ясувалося, зловмисники, проходячи попри будинок потерпілої, побачивши, що вхідні двері до помешкання були відчинені, а господарів не видно, вони зайшли до кімнати звідки викрали гаманець господині в якому було 17,5 тис. грн. Тим часом почувши шум, господиня, котра була у дворі, вийшла та помітила як із хати виходить двоє невідомих.
З’ясувавши, що пропали гроші, жінка вибігла слідом за ними і побачила як непрохані гості сідають у автомобіль та намагаються втекти. Проте потерпіла не розгубилася, а побачивши односельчанку за кермом автомобіля, попросила їх негайно наздогнати. Вже за кілька хвилин жінки не дали змоги зловмисникам утекти та викликали поліцію.
У скоєному лиходії зізналися, грошові кошти правоохоронці в них вилучили та повернули власниці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Зловмисників затримано.
Чоловікові уже оголошено підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.