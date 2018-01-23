“На горі народжена”: у Коломиї відбудеться репрезентація нового видання про наше місто

25 січня о 14.00 у Музеї історії міста відбудеться репрезентація книжки Миколи Савчука “На горі народжена”.

У книжці подані основні версії походження назви Коломиї, а також повідомлення про первісне розташування міста, пише Дзеркало Коломиї.

На основі архівних джерел подані досі незнані факти з коломийської історії: про архітекторів, які спроектували найкращі споруди, про пам’ятники і пам’ятки, про залізницю, цвібак і “Мурованку”.

У книжці додано ще 22 сторінки маловідомих фотоілюстрацій, а також розповідається, коли вперше Коломия з’явилася на європейських мапах.

Розділ “Персони” нагадує, що до Коломиї приїжджали цісар Франц Йосиф І, Михайло Грушевський та інші відомі люди.

Нове видання побачило світ як 28 випуск книжкової серії “Коломийська бібліотека” (засновник серії – Валерій Ковтун).

Обкладинку намалював коломийський художник Микола Семеняк. Наклад книжки 500 примірників.