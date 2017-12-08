Вийшла книжка з версіями походження назви Коломиї та маловідомою її історією. ФОТО

Днями у Коломиї побачила світ книжка Миколи Савчука “На горі народжена”, в якій, зокрема, вміщено всі відомі на сьогоднішній день версії походження назви нашого міста.

У книжці вміщено ще 22 сторінки маловідомих фотоілюстрацій, а також розповідається, коли вперше Коломия з’явилася на європейських мапах, пише Дзеркало Коломиї.

Окремий розділ – про цікаві історичні події в нашому місті: приїзд відомих особистостей, про архітекторів, які побудували головні коломийські споруди – “Народний дім”, музей Гуцульщини та ін., про коломийські кінотеатри, про товариство “Родина” тощо.

У третьому розділі йде мова про знакові персони Коломиї.

Обкладинку намалював коломийський художник Микола Семеняк. Наклад книжки 500 примірників.

Вона побачила світ у серії “Коломийська бібліотека” (засновник – директор Коломийського педколеджу Валерій Ковтун) як 28-й випуск.

Репрезентація нового видання відбулася вчора, 7 грудня, у Коломийській центральній районній бібліотеці.

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