“Печеніжинські люди”: коломиянам представили книги польського краєзнавця Юзефа Шнайдера

У музеї писанкового розпису відбулася презентація книжки польського краєзнавця Юзефа Шнайдера (1874-1959) “Печеніжинські люди“ (1904), яку вперше з часу виходу в понад століття маємо можливість прочитати українською.
Про це йдеться на сайті музею Писанки, пише Дзеркало Коломиї.
Етнографічний нарис коломиянам представили ініціатор цього перевидання і автор вступної статті Микола Савчук та перекладач Ірена Гулай-Назарова.
Юзеф Шнайдер був багатолітнім членом Народознавчого товариства у Львові, упродовж кількох років проживав на Гуцульщині, де детально вивчав культуру, традиції, побут, вірування гуцулів і їхню говірку. Свої етнографічні записи Шнайдер публікував у польському журналі “Lud”, що виходив у Львові, де згодом (1906-1907 рр.) опубліковано й нарис “Печеніжинські люди”.
Відрадно, що з появою згаданого перекладу дослідники Гуцульщини розширять свої знання як новими історичними особливостями гуцульського етносу, так і маловідомими фактами про Довбушеве село Печеніжин.
Видання доповнюють світлини й листівки печеніжинських краєзнавців Василя Гаврищука та Василя Сметанюка.