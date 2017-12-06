“Печеніжинські люди”: коломиянам представили книги польського краєзнавця Юзефа Шнайдера

У музеї писанкового розпису відбулася презентація книжки польського краєзнавця Юзефа Шнайдера (1874-1959) “Печеніжинські люди“ (1904), яку вперше з часу виходу в понад століття маємо можливість прочитати українською.

Про це йдеться на сайті музею Писанки, пише Дзеркало Коломиї.

Етнографічний нарис коломиянам представили ініціатор цього перевидання і автор вступної статті Микола Савчук та перекладач Ірена Гулай-Назарова.

Юзеф Шнайдер був багатолітнім членом Народознавчого товариства у Львові, упродовж кількох років проживав на Гуцульщині, де детально вивчав культуру, традиції, побут, вірування гуцулів і їхню говірку. Свої етнографічні записи Шнайдер публікував у польському журналі “Lud”, що виходив у Львові, де згодом (1906-1907 рр.) опубліковано й нарис “Печеніжинські люди”.