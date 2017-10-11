На Франківщині знайшовся грибник, якого добу шукали у лісі

Як повідомлялося, 9 жовтня увечері в Клузові Тисменицького району рятувальники розпочали в лісі пошуки 55-річного грибника, мешканця Ямниці Тисменицького району.
4 рятувальників на 1 одиниці техніки цілу ніч шукали зниклого, і о 5.00 год 10 жовтня пошуки припинили, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.
10 жовтня пошуки відновили. О 13.40 надійшла інформація від родички заблукалого грибника про те, що він самостійно вийшов з лісу та прямує додому.
Стан чоловіка задовільний.
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