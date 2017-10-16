На Франківщині згорів автомобіль

15 жовтня о 2:31 у Надвірній на вулиці Шептицького виникла пожежа автомобіля “Toyota Land Cruiser Prado” та гаража.

Вогнем знищено автомобіль, пошкоджено частково стіну та покриття гаража, речі домашнього вжитку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в області.

Попередня причина пожежі – занесення джерела вогню ззовні.

Як повідомлялося раніше, на Франківщині через куріння в ліжку загинув чоловік.

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