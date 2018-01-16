На Франківщині застілля закінчилося трагедією

Трагедія сталася 12 січня у Ракові Долинського району.

41-річний місцевий мешканець прийшов на гостину до односельця, де уже перебував 43-річний гість з сусіднього села. Під час розмови між чоловіками сталася сварка, яка завершилася бійкою, повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.

Молодший кілька разів вдарив потерпілого в обличчя, і коли той впав, добивав ногами.

Після побиття зловмисник виштовхав потерпілого з будинку на вулицю. Чоловік, намагаючись добратись самотужки додому, впав у канаву, де його помітили родичі та допомогли дійти до свого будинку. Через декілька годин від отриманих травм потерпілий помер у своєму будинку. Медики діагностували у вбитого забої легень, серця, закриту травму грудної клітки.