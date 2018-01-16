На Прикарпатті чоловік з сокирою напав на жінку

У Франківську на вул. О. Дучимінської чоловік з сокирою накинувся на помешкання, а потім і на власницю.

Цей випадок підтвердили в прес-службу Управління патрульної поліції Івано-Франківської області, пише Місто.

Речник УПП Микола Гурак каже, що заявниця повідомила про нанесення тілесних ушкоджень. Пояснила, що на неї накинувся із сокирою чоловік та при цьому пошкодив двері будинку і домашні речі. Опісля зловмисник втік.

Оглянувши прилеглу територію, інспектори побачили особу з сокирою в руках. Чоловік втікав. Поліцейські наздогнали та затримали зловмисника.

Затриманим виявився громадянин 1983 року народження. Сам він з Косівського району. Згодом заявниця підтвердила, що саме цей чоловік вчинив правопорушення. На місце викликано слідчо-оперативну групу.

Відомо, що потерпіла і зловмисник знайомі. З якої причини трапився інцидент – з`ясовують слідчі.