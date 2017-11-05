На Франківщині за минулу добу підпалили чотири ліфтові шахти

Вчора в Івано-Франківську протягом дня рятувальники гасили пожежі в чотирьох ліфтових шахтах будинків на вулицях Молодіжній і Миколайчука.

Як з’ясувалося, це були підпали, пише КУРС.

Як повідомлялося, перша пожежа сталася в будинку по вул. Молодіжній, 32. Спершу припускали, що її причиною було замикання проводки.

З кабіни ліфта врятували жінку, яка перебувала там в момент загоряння. Після обстеження з’ясувалося, що причиною пожежі став підпал.

Також підпали шахт ліфта відбулися в будинках по вулицях Миколайчука, 14 та Молодіжній, 39.

Увечері відбувся ще один підпал на вул. Молодіжній, 42.

Нагадаємо, нещодавно в МІУК повідомили, що за два місяці в Івано-Франківську підпалили чотири ліфти.

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