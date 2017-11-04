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На Прикарпатті двоє чоловіків на вокзалі напали з ножем на жінку

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Фото ілюстративне

Вчора, 3 листопада, до надвірнянських правоохоронців звернулась 50-річна жителька одного з сіл району і повідомила про те, що на вокзалі двоє невідомих чоловіків, погрожуючи ножем, заволоділи її грошима і квитком.

Поліція за гарячими слідами затримала зловмисників. Ними виявились двоє раніше судимих товаришів – 29-річний житель Городенківського району та 37-річний уродженець Закарпатської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.

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Як з’ясувалося, зловмисники, будучи добряче напідпитку та перебуваючи в залі очікування, побачили потерпілу. Підійшовши до неї, один з них схопив жінку, а другий, погрожуючи ножем, заволодів її грошима і квитком.

Жінка зателефонувала до поліції, підозрюваних затримали неподалік скоєння злочину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі зловмисників затримано.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Триває слідство.

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