На Прикарпатті двоє чоловіків на вокзалі напали з ножем на жінку

Вчора, 3 листопада, до надвірнянських правоохоронців звернулась 50-річна жителька одного з сіл району і повідомила про те, що на вокзалі двоє невідомих чоловіків, погрожуючи ножем, заволоділи її грошима і квитком.
Поліція за гарячими слідами затримала зловмисників. Ними виявились двоє раніше судимих товаришів – 29-річний житель Городенківського району та 37-річний уродженець Закарпатської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.
Як з’ясувалося, зловмисники, будучи добряче напідпитку та перебуваючи в залі очікування, побачили потерпілу. Підійшовши до неї, один з них схопив жінку, а другий, погрожуючи ножем, заволодів її грошима і квитком.
Жінка зателефонувала до поліції, підозрюваних затримали неподалік скоєння злочину.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі зловмисників затримано.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Триває слідство.
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