На Прикарпатті двоє чоловіків на вокзалі напали з ножем на жінку

Вчора, 3 листопада, до надвірнянських правоохоронців звернулась 50-річна жителька одного з сіл району і повідомила про те, що на вокзалі двоє невідомих чоловіків, погрожуючи ножем, заволоділи її грошима і квитком.

Поліція за гарячими слідами затримала зловмисників. Ними виявились двоє раніше судимих товаришів – 29-річний житель Городенківського району та 37-річний уродженець Закарпатської області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в області.