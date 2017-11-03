На Прикарпатті посеред білого дня пограбували ювелірну крамницю

Вчора, 2 листопада, в Тлумачі невідомі в масках скоїли зухвале пограбування ювелірної крамниці. Посеред білого дня молодики трощили скляні вітрини палицями й пакували в сумки награбоване.

Пограбування трапилося близько 16:00, коли у крамниці золота була лише продавчиня, інформує прес-служба поліції.

На обличчях грабіжників були маски-балаклави, а в руках – дерев’яні палиці, якими молодики трощили скляні вітрини. Фізичного насильства до продавця не застосовували.

Жінка намагалася натиснути тривожну кнопку сигналізації, проте вона не спрацювала. Після того, як чоловіки зникли з магазину, викликала правоохоронців.

По факту пограбування порушене кримінальне провадження за ст. 186 ч.5 ККУ.

Грабіжникам світить від 8 до 13 років ув’язнення.

Відомо, що в магазині встановлені камери відеоспостереження, ймовірно в момент пограбування вони також працювали. Наразі суму завданих збитків встановлюють.

Нагадаємо, раніше в Коломиї з ювелірної крамниці викрали сейф.