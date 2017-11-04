На Франківщині загорівся ліфт, в якому їхала жінка. ФОТО

Пожежа сталася в Івано-Франківську на вулиці Молодіжній, 32.

У будинку загорівся і зупинився ліфт, ймовірно, через замикання проводки. Саме в цей час у кабіні ліфта перебувала жінка, пише КУРС з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

На допомогу першими прийшли небайдужі місцеві мешканці – жінку витягли з кабіни, викликали пожежників, патрульних і медиків. Жінка відбулася переляком.

На місці працювали 2 пожежні машини. Полум’я швидко загасили.

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