На Франківщині у ДТП постраждало шестеро молодих людей

Аварія сталася ввечері 14 жовтня у Голині Калуського району.

20-річний водій “Шкоди Фабія” не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав у “ВАЗ 21011” під керуванням 20-річного юнака, який в свою чергу в’їхав у “Рено Меган”, пише КУРС з посиланням на управління з питань цивільного захисту ОДА.

У результаті ДТП водій “ВАЗ 21011” з діагнозом “Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна гематома потиличної ділянки голови” поміщений в нейрохірургічне відділення Калуської ЦРЛ.

Пасажири автомобіля “ВАЗ 21011”:

21-річний пасажир з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забійне садно лобної ділянки голови поміщений в нейрохірургічне відділення Калуської ЦРЛ;

20-річний юнак з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома лівої повіки поміщений в нейрохірургічне відділення Калуської ЦРЛ;

17-річний юнак з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травматичне ушкодження лівого вуха поміщений в дитячу лікарню Калуської ЦРЛ;

14-річний підліток з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку поміщена в дитячу лікарню Калуської ЦРЛ.

20-річний пасажир автомобіля “Шкода Фабія” з діагнозом забійна рана лобної ділянки голови лікується амбулаторно.

Читайте також: На Прикарпатті через ДТП до лікарні потрапили пенсіонерка та підліток.