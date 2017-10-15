На Прикарпатті через ДТП до лікарні потрапили пенсіонерка та підліток

Минулої доби у Франківську близько другої та третьої дня трапилися дві ДТП, в яких постраждали двоє пішоходів.

Про це інформують в управлінні цивільного захисту ОДА.

41-річний водій “Subaru Forester “, через неуважність наїхав на 85-річну мешканку Франківська, яка переходила дорогу не на переході. Жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до міської клінічної лікарні.

Водій “невстановленого транспортного засобу”, наїхав на 15-річного мешканця Тисмениці, який переходив дорогу на переході. Водій надав допомогу. Від медичної допомоги постраждалий відмовився. Через деякий час хлопець відчув біль у нозі та звернувся до лікарні, там йому сказали, що він пошкодив зв’язки правого гомілково ступневого суглобу.