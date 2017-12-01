На Франківщині п’ятеро людей отруїлись чадним газом

В Івано-Франківську п’ятеро людей отруїлись чадним газом, серед них одна дитина.

Про це повідомляє управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

В міську клінічну лікарню №1 Івано-Франківська госпіталізовано гр. 1967 р. н., гр. 1966 р. н., гр. 1998 р. н. та гр. 1987 р. н., а в обласну дитячу клінічну лікарню – гр. 2003 р. н. Потерпілі мешкають на вул. Вовчинецькій.

Стан потерпілих середньої важкості, за винятком 19-річного хлопця, стан якого важкий. Причина отруєння встановлюється.