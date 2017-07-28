На Франківщині підкилимно ліквідовують гірську рятувальну службу

17 липня кожен гірський рятувальник, що працює в системі управління ДСНС в Івано-Франківській області, отримав повідомлення про скорочення. За іронією долі, звільнять працівників чинної гірської рятувальної служби в день професійного свята – на День рятівника.

“Дзеркало Коломиї” раніше писало, що гірські рятувальники Прикарпаття поширили у Фейсбук заяву, в якій повідомляють про припинення роботи з середини вересня.

Йдеться про скорочення всієї служби, розповів КУРСу легендарний рятувальник з досвідом роботи в горах упродовж 40 років, керівник Верховинської гірської пошуково-рятувальної групи Василь Кобилюк.

“17 липня кожному гірському рятувальнику вручили повідомлення про скорочення.

Зокрема мені, начальнику третьої гірської рятувальної групи гірської пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в Івано-Франківській області, прийшло таке: “Повідомляємо, що Наказом ДСНС України від 30.06.2017 року №357 “Про здійснення організаційно-штатних заходів в підрозділах обласного ДСНС” посада начальника третьої групи скорочена.

“В зв’язку з цим в разі неможливості обіймати вищезгадану посаду вам буде запропоноване інше місце роботи в аварійно-рятувальному загоні в управлінні ДСНС в області. В разі відмови після закінчення двомісячного терміну з моменту одержання персонального попередження згідно зі ст. 49 Кодексу законів України “Про працю” ви підлягаєте звільненню з роботи за п. 1 ст. 40 в зв’язку зі скороченням штату працвників”.

Аналогічний лист пішов кожному рятувальнику, кожному фельдшеру, кожному командирові підрозділу”, – процитував офіційне попередження Василь Кобилюк.

В зв’язку із цим гірські рятувальники області виступили із заявою в інтернеті.

За його словами, всім повідомили, що на їхніх посадах, зокрема на посадах керівників підрозділів, будуть працювати атестовані працівники. Тобто гірських рятувальників замінять працівники пожежної служби.

“На моїй посаді, наприклад, з 17 вересня буде працювати капітан пожежної служби. На посаді начальника пошукової гірської рятувальної частини – підполковник пожежної служби”, – пояснив Кобилюк.

Попередження про звільнення у зв’язку зі скороченням отримали, як з’ясував КУРС, тільки прикарпатські рятувальники. У сусідніх Чернівецькій та Закарпатській областях про таке наразі не чули.

“Чули, що починається якась незрозуміла реорганізація на Франківщині. У нас поки що тихо”, – повідомив керівник Ясінського гірського пошуково-рятувального пункту Євген Гашпарович.

На 17 вересня, коли скорочення вступає в дію, припадає професійне свято гірських рятувальників – День рятівника.

Наказу ДСНС України №357, який регламентує реорганізацію прикарпатських рятувальників, на цей час немає у відкритому доступі на офіційному сайті служби. Так само немає відповідних документів на сайті обласного управління ДСНС.

Ситуація отримала розвиток. Учора, 27 липня, всім керівникам гірської рятувальної служби Івано-Франківської області оголосили догану.

“Нас 10 чоловік, і всім по списку винесли догану. Вчора зранку про це нас всіх повідомили в телефонному режимі – кожного особисто, начальників відділень Косова, Верховини, Ворохти, Франківська та інших, а також керівників груп. Керівник відділу роботи з персоналом обласного управління ДСНС поставив нас до відома, що нам усім оголошені догани. Яка причина, чому – поняття не маємо, – описав ситуацію Василь Кобилюк. – Ніяких не було моментів, які могли би призвести до масової догани керівництву гірських рятувальників області. Ба більше, догани ці не обґрунтовані. У моїй догані таке формулювання, що те, за що мені її оголосили, взагалі в мої посадові обов’язки не входить. Для мене це взагалі перша догана за 40 років професійної діяльності гірського рятувальника…”

Гірські рятувальники вважають, що в такий спосіб хочуть знищити рятувальну службу області. І вважають це прецедентом всеукраїнського масштабу.

“Не тільки ми, а й туристична громадськість України розуміє, що не буде нічого доброго, коли замість нас у гори підуть пожежники в костюмах з погонами. Вони не знають місцевості, не знають алгоритму реагування в різних ситуаціях, які трапляються в горах, як-от, наприклад, рятування з-під лавини. І, що найголовніше, не мають досвіду гірського рятування туристів”, – зазначив Василь Кобилюк.

Він розповів, що рятувальникам в ході скорочення пропонують таку роботу, на яку складно погодитися.

“Нам запропоновані завідомо такі посади, щоби ми від них відмовилися. Мені запропонували посаду рядового інструктора з туризму. Інструктором я був 40 років тому, коли починав роботу. Якби мені ще було 17 років, то я би погодився. Але мені 57, і на старості років переходити на значно нижчу посаду, з якої починають молоді… Я, мабуть, відмовлюся. Доведеться сказати горам до побачення!” – сказав гірський рятувальник.