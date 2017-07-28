Гірські рятувальники Івано-Франківщини припиняють свою діяльність і просять допомоги

Гірські рятувальники Прикарпаття з середини вересня цього року припиняють свою діяльність. Про це вони написали на сторінці “Гірські рятувальники Івано-Франківської області” у соцмережі Facebook.

“Увага! З середини вересня, за наказом ДСНС, припиняють свою діяльність гірські рятувальники, – йдеться у повідомленні. – Раніше ми всі були цивільними, вільнонайманими працівниками. Ми, люди, які раніше були пішохідниками, альпіністами, спелеологами, водниками старалися завжди якнайефективніше проводити пошукові й рятувальні роботи. Ми старалися думати, як туристи чи грибники, які заблукали, щоб знайти їх. Якнайшвидше надати допомогу людині, котра зламала чи вивихнула ногу.

З вересня нову частину, яка називатиметься спеціалізованою пошуково-рятувальною, очолить пожежник-підполковник. Посаду заступника частини – майор, начальників груп – капітани. Професіонали, які замість професійного гасіння пожеж, будуть створювати загрозу для безпеки туристів тим, що усунуть від керівництва гірських рятувальників, які віддали цій справі більшу частину свого життя. Це зроблять люди, які не мають найменшої кваліфікації рятування в горах чи в лісі.

Ми, гірські рятувальники Івано-Франківської області, просимо у вас допомоги у поширенні цієї інформації у колах туристів. Приймаємо співчуття. Бережіть себе!”