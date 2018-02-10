На Франківщині на продажу наркотиків спіймали стоматолога. ФОТО

В Івано-Франківську 33-річний водій автомобіля Skoda Octavia на вулиці Ленкавського продавав наркотики.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції області, пише Дзеркало Коломиї.

Працівники патрульної поліції затримали і водія, і його “клієнта”. Ровесника водія, який купував амфетамін, патрульні знають вже давно – затримували його неодноразово за крадіжки.

Водій мав у кишені чотири фольгові згортки з наркотичною речовиною. До слова, працює стоматологом.

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