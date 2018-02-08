На Франківщині поліція зупинила таксі, у якому пасажир перевозив наркотики

Вчора, 7 лютого, в Рогатинському районі поліцейські зупинили водія таксі за порушення правил. Поки поліцейський спілкувався з водієм, пасажир таксі викинув через вікно свій рюкзак, у якому були наркотики.

Перевіривши рюкзак вони виявили та вилучили два поліетиленових пакети з подрібненою сумішшю, яка ззовні схожа на рослини снотворного маку, вагою близько 200 грам, — повідомляє МІСТО з посиланням на прес-службу ГУНП в Івано-Франківській області.

Пасажир таксі — 37-річний житель Тернополя. Він пояснив, що наркоречовини зберігав для власного вживання без мети збуту. Тернопільчанин уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Відомості за цим фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Рюкзак з вмістом подрібненої рослинної маси у нього вилучено та направлено в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.