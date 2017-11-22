На Франківщині горіли стайня, автомобіль і підвал

За минулу добу на Прикарпатті зареєстровано 6 пожеж.
Про це повідомили в управлінні ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.
21 листопада о 5:40 у Рожневі Косівського району виникла пожежа господарської будівлі (стайні). Вогнем пошкоджено покриття та перекриття будівлі. Причина пожежі встановлюється.
О 10:01 у Снятині на вулиці Лотоцького сталось загорання в підвалі двоповерхового будинку. Вогнем знищено диван та сміття. Причина виникнення пожежі встановлюється.
О 15:36 у Городенці на вулиці Гоголя горіло сміття на відкритій території. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
О 22:10 у Гузіїві Долинського району виникла пожежа козирка над димоходом житлового будинку. Вогнем пошкоджено козирок. Причина пожежі встановлюється.
О 22:53 у Ланчині Надвірнянського району сталось загорання легкового автомобіля NISSAN Terrano. Вогнем знищено моторний відсік, 2 передні колеса, частково пошкоджено салон автомобіля. Причина виникнення пожежі встановлюється.
22 листопада о 3:50 у Студінці Калуського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено дерев’яну будівлю. Причина пожежі встановлюється.
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