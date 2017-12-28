На Франківщині 25-річна донька смертельно побила рідну матір

Вчора, 27 грудня, близько 10 години ранку до Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Калуської ЦРЛ про те, що до них доставлено 64-річну місцеву жительку з численними тілесними ушкодженнями, яка в подальшому померла в лікувальному закладі.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Як з’ясувалося, сімейна драма сталася приблизно о 3 год. ночі за місцем проживання потерпілої.

На грунті довготривалих неприязних відносин зі своєю 64-річною матір’ю 25-річна дочка в ході сварки завдала їй численних ударів руками та ногами по голові та тілу, чим спричинила тяжкі тілесні ушкодження у вигляді політравми, закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, закритої травми грудної клітки, перелому ключиці, множинних переломів ребер справа, закриту травму живота, перитоніт, множинні крововиливи усього тіла.

Підозрювана, усвідомивши що накоїла, викликала швидку медичну допомогу, побачивши, що мати знепритомніла.

Після чого, втекла з місця події, а через декілька годин була затримана правоохоронцями в Рожнятівському районі.

Наразі жінку затримано, вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.