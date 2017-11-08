Мешканцю Косівщини загрожує три роки тюрми за вирощування марихуани

Косівським відділом Коломийської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 58-річного мешканця Косова.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Встановлено, що обвинувачений незаконно придбав та зберігав по місцю свого проживання вогнепальну зброю.

Також чоловік незаконно вирощував нарковмісні рослини роду “канабіс” (Cannabis) та виготовляв та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

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