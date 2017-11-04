У помешканні 27-річного прикарпатця виявили наркотики. ФОТО

Вчора, 3 листопада, в ході раніше розпочатого кримінального провадження (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів) під час обшуку в помешканні підозрюваного виявлено наркотичні засоби.
Зокрема, у 27-річного раніше судимого жителя Калуша виявили макову соломку, 3 літри екстраційного опію та посуд, за допомогою якого зловмисник виготовляв у домашніх умовах наркотичні речовини, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
Вилучені речовини направлено на експертизу, триває перевірка.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
Читайте також: Начальник поліції розповів про стан злочинності на Коломийщині. ВІДЕО