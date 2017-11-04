У помешканні 27-річного прикарпатця виявили наркотики. ФОТО

Вчора, 3 листопада, в ході раніше розпочатого кримінального провадження (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів) під час обшуку в помешканні підозрюваного виявлено наркотичні засоби.

Зокрема, у 27-річного раніше судимого жителя Калуша виявили макову соломку, 3 літри екстраційного опію та посуд, за допомогою якого зловмисник виготовляв у домашніх умовах наркотичні речовини, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.