Майже 1200 дітей з цілої Коломийщини створили великодні малюнки на конкурс від БФ “Покуття”. ФОТОРЕПОРТАЖ

Майже 1200 дітей з цілої Коломийщини створили великодні малюнки на конкурс від...

Благодійний фонд “Покуття”, створений за ініціативи народного депутата, нашого земляка Андрія Іванчука, підбив підсумки конкурсу малюнків серед дітей віком від трьох до 15-ти років.

Учасники конкурсу створювали малюнки, присвячені світлому святу Воскресіння Христового.

Основна мета конкурсу – привернути увагу талановитих дітей, розкрити їхній творчий потенціал та надихнути на нові звершення.

Конкурс малюнків – вже традиційний захід для благодійного фонду “Покуття”, торік меценати організовували конкурс до Великодня, Покрови та Дня святого Миколая. Загалом тоді взяли участь понад півтисячі дітей.

Але цього разу масовість заходу перевершила всі очікування – до конкурсу долучилися майже 1200 дітей з Коломиї і всіх сіл Коломийщини. Надсилали свої малюнки навіть діти з інших районів та областей.

Нагородження переможців та учасників конкурсу відбулося на стадіоні “Юність” у Коломиї.

За перші місця діти отримали у подарунок рюкзаки, другі і треті місця – набори для малювання. Ще меценати фонду у кожній номінації визначили по вісім кращих малюнків, які були за крок до перемоги, – їм подарували літературу.

Без подарунків не залишився жодний учасник – всі, хто надіслав свої малюнки, отримали призи – набір канцтоварів.

Ініціатор створення фонду Андрій Іванчук подякував всім дітям за участь у конкурсі, додавши, що цю традицію фонд продовжуватиме й надалі. Також він наголосив, що в перспективі планується відкриття виставки робіт учасників всіх конкурсів малюнків, які організовував фонд, або ж навіть створення окремого видання з їхніми роботами. “Я вірю, що серед вас є ті, хто через кілька років стане знаним художником”.

“Конкурс малюнків – це масштабний проект фонду. Вже традиційний для Коломийщини. За два роки конкурс об’єднав майже дві тисячі дітей різного віку, – розповідає ініціатор створення фонду Андрій Іванчук. – А розпочинався цей проект з 40 малюнків. Ми приємно вражені такою активністю дітей. Адже заради них і працює наш фонд і започатковуються різноманітні проекти – такі, зокрема, як комп’ютеризація шкіл у місті та районі“.

Переможців конкурсу визначали у трьох вікових категоріях: від 3 до 6 років; від 7 до 10 років; від 11 до 15 років.

Старша група

І місце – Фратовшан Андрій

ІІ місце – Шевчук Моніка

ІІІ місце – Гальчук Адріана

Заохочення

1. Підлетейчук Оксана

2. Венц Іванна

3. Карп’як Софія

4. Амброзяк Оксана

5. Чавага Жанна

6. Николюк Ангеліна

Середня група

І місце – Демчук Матвій

ІІ місце – Саєвич Максим

ІІІ місце – Палій Еліна

Заохочення

1.Деренюк Тетяна

2.Волошенюк Надія

4.Марчук Олексій

5. Лиско Марія

6. Гордійчук Назар

7. Костенчук Яна

Молодша група

І місце – Процак Владислава

ІІ місце – Іванюк Христина

ІІІ місце – Гог Ангеліна

Заохочення

1.ДНЗ № 7 “Росинка” (колективна робота, 7 дітей)

2. Крив’юк Марта

3. Кондрук Юрій

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК, Андрій КАНЯ