Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 25 – 26 листопада

Субота, 25 листопада
День пам’яті жертв Голодомору
О 12:00 біля пам’ятного хреста жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років на вулиці Карпатській відбудеться панахида та пам’ятне віче на вшанування Дня пам’яті жертв Голодоморів.
О 17:00 відбудеться акція “Запали свічку пам’яті” перед музеєм Писанки.
Концерт-медитація: “Купання в цілющих звуках тібетських чаш”
Концерт пройде у актовій залі 1 школи. Початок о 14:30.
МЦ Світовид
В рамках театрально-гастрольного проекту “Теорема 5” пройде поетично-документальна вистава “Монодія в червоному”. Початок о 18:00.
Музей писанкового розпису
Триває виставка творів самобутньої гуцульської письменниці, філософа й художниці Параски Плитки-Горицвіт (1927–1998) із села Криворівні, що на Верховинщині.
Музей Гуцульщини
Триває виставка гобеленів львівських дисидентів “Текстиль як зброя”.
Неділя, 26 листопада
БК “Народний дім”
Сьогодні відбудеться IV Фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю”.
Цьогорічний фестиваль присвячений 125-річчю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Початок о 14.00.
Коломийський драмтеатр
Казка для дітей “Дерев’яне диво”. Початок о 13:00.
Прем’єра вистави “У неділю рано зілля копала” за п’єсою Ольги Кобилянської. Початок о 18:00.