Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 25 – 26 листопада

Субота, 25 листопада

О 12:00 біля пам’ятного хреста жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років на вулиці Карпатській відбудеться панахида та пам’ятне віче на вшанування Дня пам’яті жертв Голодоморів.

О 17:00 відбудеться акція “Запали свічку пам’яті” перед музеєм Писанки.

Концерт пройде у актовій залі 1 школи. Початок о 14:30.

МЦ Світовид

В рамках театрально-гастрольного проекту “Теорема 5” пройде поетично-документальна вистава “Монодія в червоному”. Початок о 18:00.

Музей писанкового розпису

Триває виставка творів самобутньої гуцульської письменниці, філософа й художниці Параски Плитки-Горицвіт (1927–1998) із села Криворівні, що на Верховинщині.

Музей Гуцульщини

Триває виставка гобеленів львівських дисидентів “Текстиль як зброя”.

Неділя, 26 листопада

БК “Народний дім”

Цьогорічний фестиваль присвячений 125-річчю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Початок о 14.00.

Коломийський драмтеатр

Казка для дітей “Дерев’яне диво”. Початок о 13:00.

Прем’єра вистави “У неділю рано зілля копала” за п’єсою Ольги Кобилянської. Початок о 18:00.