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У Коломиї відбудеться IV фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю”. ВІДЕОАНОНС

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26 листопада в МПК “Народний дім” відбудеться IV Фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю”.

Цьогорічний фестиваль присвячений 125-річчю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

Початок о 14.00.

Don Yapon

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