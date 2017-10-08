У Коломиї відкрили виставку самобутньої гуцулки Параски Плитки-Горицвіт. ФОТОРЕПОРТАЖ

У музеї писанкового розпису відкрили виставку творів самобутньої гуцульської письменниці, філософа й художниці Параски Плитки-Горицвіт (1927–1998) з Криворівні, що на Верховинщині.

На виставці представлена невеличка частина творчого доробку цієї неординарної жінки: образи, малюнки, портрети, авторські книжки, а також світлини (карпатські краєвиди, гуцульський побут, традиції, портрети місцевих мешканців і гостей Криворівні) з нещодавно знайдених речей, повідомляє Дзеркало Коломиї.

ФОТО: Андрій КАНЯ.

Читайте також: Отець Іван Рибарук з Криворівні – про свій шлях від атеїста до священика. ФОТО