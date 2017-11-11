Куди піти у Коломиї: афіша вікенду 11 – 12 листопада

11 листопада на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться представлення нового “Театрально-гастрольного проекту “Теорема 5”.

17.00 год. – представлення нового загальноукраїнського “Театрально-гастрольного проекту “Теорема 5”.

14.00 год. – “Тайстра-Чугайстра” – інтерактивна казка за мотивами збірки казок Івана Франка “Коли ще звірі говорили” від чернівецької “Арт-Групи МаБуТе”.

18.00 год. – Ж.Б. Мольєр “Літаючий лікар” (комедія на 100%) від чернівецького “Арт-проекту “Театр на перехресті”.

“Люди, які творять епоху”, під таким гаслом упродовж 9 – 21 листопада у Мистецькому центрі “Світовид”, що у Коломиї, відбудуться “Дні грузинської культури”.

10 листопада о 14.00 у концертній залі “Габсбург” відбудеться відкриття персональної виставки скульптора і драматурга Раґулі Власідзе “Люди, які творять епоху”.

На виставці буде представлено ексклюзивні авторські булави, присвячені чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО-2012, а також колекція фотографій, які було зроблено у селах Шешори, Прокурава і Космач на Косівщині Івано-Франківської області.

11 листопада о 11.00 у концертній залі “Габсбург” відбудеться конференція “Україна-Грузія-Польща: погляд у майбутнє…”, яка присвячується до Дня Незалежності Республіки Польща.

12 листопада в міському Палаці культури “Народний дім” в рамках обласної творчої естафети до 75-річчя створення УПА пройде концерт кращих творчих колективів Калуша.

Початок о 15:00 годині.

11 листопада, 18:00 год. – Теннессі Вільямс (переклад з англійської Р.Коломієць) “Будинок на злам”, Драма

12 листопада, 13:00 год. – за п’єсою В. Гирича “Троє поросят” казка для дітей