У Коломиї започаткують театрально-гастрольний проект “Теорема 5”

11 листопада 2017 року на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться представлення нового “Театрально-гастрольного проекту “Теорема 5”.
Коломийський FRANCO-театр виступає фундатором проекту.
Першими показами будуть постановки чернівецьких “Арт-проекту “Театр на перехресті” та “Арт-Групи МаБуТе”.
17.00 год. – представлення нового загальноукраїнського “Театрально-гастрольного проекту “Теорема 5”.
14.00 год. – “Тайстра-Чугайстра” – інтерактивна казка за мотивами збірки казок Івана Франка “Коли ще звірі говорили” від чернівецької “Арт-Групи МаБуТе”.
18.00 год. – Ж.Б. Мольєр “Літаючий лікар” (комедія на 100%) від чернівецького “Арт-проекту “Театр на перехресті”.
Як повідомлялося, сьогодні у Коломиї стартують Дні грузинської культури.