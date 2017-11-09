У Коломиї започаткують театрально-гастрольний проект “Теорема 5”

11 листопада 2017 року на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться представлення нового “Театрально-гастрольного проекту “Теорема 5”.

Коломийський FRANCO-театр виступає фундатором проекту.

Першими показами будуть постановки чернівецьких “Арт-проекту “Театр на перехресті” та “Арт-Групи МаБуТе”.

17.00 год. – представлення нового загальноукраїнського “Театрально-гастрольного проекту “Теорема 5”.

14.00 год. – “Тайстра-Чугайстра” – інтерактивна казка за мотивами збірки казок Івана Франка “Коли ще звірі говорили” від чернівецької “Арт-Групи МаБуТе”.

18.00 год. – Ж.Б. Мольєр “Літаючий лікар” (комедія на 100%) від чернівецького “Арт-проекту “Театр на перехресті”.



Як повідомлялося, сьогодні у Коломиї стартують Дні грузинської культури.