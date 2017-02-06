Конфлікт на Коломийщині між журналістом і депутатом облради: відкрито кримінальне провадження

Як повідомляли, 3 лютого у Печеніжинській ОТГ під час наради з перевізниками між журналістом Євгеном Гапичем та депутатом Івано-Франківської облради Дмитром Лащуком виник конфлікт.

У ході словесної перепалки, як коментує журналіст, його вдарив депутат.

“Під час засідання я тихо розмовляв зі знайомим, але Д. Лащук сказав мені: “Тихо будь”. Але я нікому не заважав, розмовляв пошепки. Почалася словесна перепалка і він каже мені: “Давай вийдемо поговоримо”. Як тільки ми вийшли, він зі всієї сили вдарив мене у живіт. Це бачили десь 10 осіб, які знаходилися на той час у фойє, серед них і журналісти“, – розповів “Дзеркалу Коломиї” журналіст Євген Гапич.

Його слова підтверджує свідок – депутат районної ради Юрій Вінтонів. Власне, він і розборонив сутичку. “Дії депутата є неприпустимими, а поведінка в повній мірі була неадекватною,— відзначив Ю. Вінтонів. — Він вдарив Євгена в живіт, після чого я став між ними”.

Але Дмитро Лащук має свою версію цього конфлікту і переконує, що не вдарив журналіста. “Під час наради Є. Гапич голосно розмовляв з кимось, я зробив його зауваження, кажучи: “Женя, будь ласка, трохи тихіше”. На що він мені відповів: “Закрий рот, пішли поговоримо”. Це чули всі присутні. Я не вдарив його. У фойє просто відбулася словесна перепалка. Є свідки, які можуть це підтвердити“, – прокоментував депутат.

Після конфлікту Євген Гапич викликав поліцію та написав заяву на Дмитра Лащука за перешкоджання журналістській діяльності.

Проте Коломийський відділ поліції зареєстрував цю заяву за статтею 126 ККУ (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю). Карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Зараз триває слідство, допитують свідків, повідомили “Дзеркалу Коломиї” у Коломийському відділі поліції.