“Коментар травмованого в Отинії водія є неправдивим, за фактом ДТП порушено кримінальне провадження”, – Остап Білейчук

“Коментар травмованого в Отинії водія є неправдивим, за фактом ДТП порушено кримінальне...

Як повідомляли, 7 лютого о 04:00 в селищі Отинія Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

54-річний водій автомобіля “Мерседес-Бенц-Спрінтер”, житель села Космач Косівського району не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “Форд-Фокус”, під керуванням 28-річного буковинця. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Форд-Фокус” доставлений до Коломийської центральної районої лікарні та госпіталізований у травматологічне відділення з діагнозом: забій грудної клітки, інформує Управління з питань цивільного захисту ОДА.

Водій автівки “Форд-Фокус” прокоментував, що винуватець ДТП був п’яним та владнав справу із правоохоронцями, які прибули на місце події. Водій стверджує, що правоохоронці диктували винуватцю аварії пояснення, стерли гальмівні сліди та малювали іншу схему ДТП.

Проте начальник відділу поліції в Коломиї Остап Білейчук спростовує цю інформацію та наголошує: за фактом ДТП порушено кримінальне провадження.

“Два водії були освідчені на стан алкогольного сп’яніння і результат показав, що обидва були тверезими. ДТП оформлялося довго по тій причині, що водій “Форд-Фокус” домовлявся з іншим учасником аварії – водієм автомобіля “Мерседес-Бенц-Спрінтер”. Але водії домовитися між собою не змогли.

Спочатку на місці працювала група реагування патрульної поліції, а потім виїхала слідчо-оперативна група. Бо один з водіїв заявив, що в нього є тілесні ушкодження. Приїхала швидка, яка його оглянула та госпіталізувала.

Після чого дане ДТП до кінця оформляв слідчий Коломийського відділу поліції.

На даний час за фактом ДТП порушено ст. 286 ч. 1. Проводиться досудове слідство та будуть проведені всі необхідні експертизи”, – прокоментував Остап Білейчук.

Довідка. Стаття 286. ч. 1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.