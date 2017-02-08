На Коломийщині зіткнулися “Мерседес” та “Форд” – водій у лікарні

Вчора, 7 лютого, приблизно о 4:00, в Отинії Коломийського району трапилася ДТП.

54-річний водій “Мерседес-Бенц-Спрінтер”, житель Космача Косівського району, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “Форд-Фокус”, під керуванням 29-річного чернівчанина, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП водій автомобіля “Форд-Фокус” госпіталізований у травматологічне відділення Коломийської ЦРЛ з діагнозом: забій грудної клітки.