Деталі ДТП на Коломийщині: травмований водій каже, що винуватець домовився із правоохоронцями. ФОТО

7 лютого о 04:00 в селищі Отинія Коломийського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

54-річний водій автомобіля “Мерседес-Бенц-Спрінтер”, житель села Космач Косівського району не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “Форд-Фокус”, під керуванням 28-річного буковинця. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Форд-Фокус” доставлений до Коломийської центральної районої лікарні та госпіталізований у травматологічне відділення з діагнозом: забій грудної клітки, інформує Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

У спільноті Типова Отинія ситуацію прокоментував водій автівки “Форд-Фокус”. За його словами, винуватець ДТП був п’яним та владнав справу із правоохоронцями, які прибули на місце події, інформує “Галка“.

“Мерседесом керував випивший водій, спішив забрати сина з Франківська. Не справився з керуванням і на всіх парах втаранився в легкову автівку, яка піднімалася. В легковику було троє осіб, двоє з яких отримали поранення. Винуватець ДТП домовився з прибувшими даівцями та все владнав, а автівку постраждалого , яку навряд вдасться полагодити, вилучили на штрафмайданчик”, – написав Коля Гутенберг.

Водій стверджує, що правоохоронці диктували винуватцю аварії пояснення, стерли гальмівні сліди та малювали іншу схему ДТП.