“Коломийський виконком – орган колективної безвідповідальності”, — Олександра Базюк про вихід зі складу виконкому

На минулій сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за виключення Володимира Пака зі складу виконавчого комітету міськради.

Ініціатором цього рішення був міський голова Ігор Слюзар, а причиною стало критичне щодо міської влади інтерв’ю вже колишнього члена виконкому тижневику “Дзеркало Коломиї“.

У цьому інтерв’ю Володимир Пак, зокрема, сказав: “Для того, щоб красти, потрібно показувати й певні результати. Інакше можливе збурення людей, можливі протестні акції. Тому поряд із задоволенням своїх меркантильних інтересів влада, звичайно, щось робить і для міста й громади…”.

Саме ці слова В. Пака й стали причиною виключення його із виконкому.

Через кілька днів після сесії міськради Олександра Базюк на знак протесту вийшла з членів виконкому Коломийської міськради.

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“Коломийська міська рада, як державна дума Росії, – не місце для дискусій. Наша влада не повинна боятися відкритості та критики. Натомість очільники міста не сприймають критику як спосіб конструктивного діалогу, а вбачають в ній наклеп, – переконана Олександра Базюк. – На мою думку, влада повинна була б вступити у діалог із В. Паком, почути його аргументацію, а не закривати йому рот, як це сталося на сесії міської ради”.

“Беручи цей факт до уваги, я вирішила підтримати Володимира Пака і також вийти зі складу виконкому. Іншою причиною, яка спонукала мене це зробити, було те, що 90% членів виконавчого комітету перебувають у промерівській більшості й не вимагають від виконавчих органів надання їм для правильного вибору (підтримки чи голосування “проти”) економічного обгрунтування підвищених тарифів на всі види послуг, що в подальшому призводить до ще більшого зубожіння населення Коломиї. Я вважаю, що виконавчий комітет – орган колективної безвідповідальності. Тому моє подальше перебування в ньому є неможливим”.

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