Олександра Базюк у знак протесту вийшла з членів виконкому Коломийської міськради

Сьогодні в міській раді відбулось чергове засідання виконавчого комітету, наприкінці якого Олександра Базюк оголосила про своє рішення вийти із членів виконкому Коломийської міської ради.

“В зв’язку з ситуацією, яка склалася в Коломийській міській раді, де очільники міста не сприймають критику, як спосіб конструктивного діалогу, а вбачають в ній наклеп. А також враховуючи, що Антимонопольним комітетом прийнято рішення щодо неправомірності комунального підприємства “Житлоінфоцентр” встановлених тарифів.

В той час, коли я, як член виконкому подавала запит на те, щоб мені надали інформацію про економічне обґрунтування. Також Тамара Базюк, як депутат, подавала запит. І ці запити не були задоволені, тобто не надали інформацію.

Я вважаю своє подальше перебування у виконкомі неможливим. А його діяльність – діяльністю органів колективної безвідповідальності, котрий часто є простим прикриванням посадових осіб. Тому я виходжу з виконкому”, – це повний текст заяви, яку зачитала Олександра Базюк.

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