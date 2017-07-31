“Все було добре, поки Слюзар із секретарем не зрозуміли, що Пак не буде ручним”, — Геннадій Романюк

“Все було добре, поки Слюзар із секретарем не зрозуміли, що Пак не...

На минулій сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за виключення Володимира Пака зі складу виконавчого комітету міськради.

Ініціатором цього рішення був міський голова Ігор Слюзар, а причиною стало критичне щодо міської влади інтерв’ю вже колишнього члена виконкому тижневику “Дзеркало Коломиї“.

У цьому інтерв’ю Володимир Пак, зокрема, сказав: “Для того, щоб красти, потрібно показувати й певні результати. Інакше можливе збурення людей, можливі протестні акції. Тому поряд із задоволенням своїх меркантильних інтересів влада, звичайно, щось робить і для міста й громади…”.

Саме ці слова В. Пака й стали причиною виключення його із виконкому.

Цю подію прокоментував депутат міськради від “Народного контролю” Геннадій Романюк.

“Володимир Пак не впливав на прийняття рішень виконкому, і І. Слюзар міг під видимістю демократії не звертати увагу на Пакові голосування і виступи, але новоспечені вожді, сколотивши керовану абсолютну більшість у виконкомі і в раді, дуже дратуються з приводу того, що хтось може мати іншу думку і врешті-решт свій хребет.

Формував виконком Слюзар за квотним принципом, і Пак став членом виконкому за квотою “Народного контролю”. Все було добре, поки Слюзар із секретарем Жупанським не зрозуміли, що ні депутати з “Народного контролю”, ні Пак не будуть ручними. На цьому демократія закінчилася”.

Нагадаємо, на сайті триває голосування: “Чи правильно зробила Коломийська міськрада, виключивши з виконкому В. Пака за критику влади?”

Проголосувати можна на головній сторінці сайту у стрічці новин.

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