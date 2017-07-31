“Все було добре, поки Слюзар із секретарем не зрозуміли, що Пак не буде ручним”, — Геннадій Романюк

На минулій сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за виключення Володимира Пака зі складу виконавчого комітету міськради.
Ініціатором цього рішення був міський голова Ігор Слюзар, а причиною стало критичне щодо міської влади інтерв’ю вже колишнього члена виконкому тижневику “Дзеркало Коломиї“.
У цьому інтерв’ю Володимир Пак, зокрема, сказав: “Для того, щоб красти, потрібно показувати й певні результати. Інакше можливе збурення людей, можливі протестні акції. Тому поряд із задоволенням своїх меркантильних інтересів влада, звичайно, щось робить і для міста й громади…”.
Саме ці слова В. Пака й стали причиною виключення його із виконкому.
Цю подію прокоментував депутат міськради від “Народного контролю” Геннадій Романюк.
“Володимир Пак не впливав на прийняття рішень виконкому, і І. Слюзар міг під видимістю демократії не звертати увагу на Пакові голосування і виступи, але новоспечені вожді, сколотивши керовану абсолютну більшість у виконкомі і в раді, дуже дратуються з приводу того, що хтось може мати іншу думку і врешті-решт свій хребет.
Формував виконком Слюзар за квотним принципом, і Пак став членом виконкому за квотою “Народного контролю”. Все було добре, поки Слюзар із секретарем Жупанським не зрозуміли, що ні депутати з “Народного контролю”, ні Пак не будуть ручними. На цьому демократія закінчилася”.
Нагадаємо, на сайті триває голосування: “Чи правильно зробила Коломийська міськрада, виключивши з виконкому В. Пака за критику влади?”
Проголосувати можна на головній сторінці сайту у стрічці новин.
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