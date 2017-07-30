Об’єктивна критика влади чи безпідставні звинувачення у корупції: за що з виконкому виключили В. Пака? +ВІДЕО

Об’єктивна критика влади чи безпідставні звинувачення у корупції: за що з виконкому...

На минулій сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за виключення Володимира Пака зі складу виконавчого комітету міськради.

Ініціатором цього рішення був міський голова Ігор Слюзар, а причиною стало критичне щодо міської влади інтерв’ю вже колишнього члена виконкому тижневику “Дзеркало Коломиї“.

У цьому інтерв’ю Володимир Пак, зокрема, сказав: “Для того, щоб красти, потрібно показувати й певні результати. Інакше можливе збурення людей, можливі протестні акції. Тому поряд із задоволенням своїх меркантильних інтересів влада, звичайно, щось робить і для міста й громади…”.

Саме ці слова В. Пака й стали причиною виключення його із виконкому.

Міський голова обірвав виступ Пака, відключивши йому мікрофон. І замість обговорення, порушуючи регламент, запропонував перейти до голосування.

На цю пропозицію найемоційніше відреагував Геннадій Романюк. Він разом із представниками “Правого сектору” хотіли припинити голосування. Його кинулись зупиняти Любомир Жупанський та Богдан Федорук. Розпочалась словесна перепалка, яка мало не закінчилась штовханиною.

У своєму виступі із трибуни Володимир Пак зазначив, що в інтерв’ю не згадував нікого конкретно, хоча варто було б. “І підстави так казати, – продовжує пан Володимир, – є. Красти – це не означає поводити себе як кишеньковий злодій. Є схеми, які використовуються для цього, і є підстави говорити, що такі схеми працюють у Коломийській міській раді“.

Після бурхливого обговорення та десятихвилинної перерви Ігор Слюзар все-таки поставив питання виключення Володимира Пака з виконкому. За це рішення проголосували 23 депутати.

На місце В. Пака до складу виконкому включений учасник АТО Михайло Кушнірук.

Через кілька днів після сесії міськради Олександра Базюк на знак протесту вийшла з членів виконкому Коломийської міськради.

Як ці події коментують у коломийському політикумі?

Ігор Слюзар: “Володимира Пака виключили зі складу виконкому не за критику. У інтерв’ю, про яке ідеться, була не критика, він просто без конкретики обізвав усіх злодіями. На передостанньому засіданні виконкому я особисто з ним розмовляв і попросив або навести конкретні факти того, хто краде, або вибачитись публічно у ЗМІ. Він не зробив ні одного, ні другого…”.

Володимир Пак: “З цієї ситуації я зробив один загальний висновок: чим більше влада намагається закрити правді рота, тим більше виявляє свою справжню сутність. І в тому суть закону рівноваги. Правда в боротьбі міцнішає і в кінцевому результаті вона переможе. А я боровся, борюся і буду боротися за правду”.

Олександра Базюк: “Коломийська міська рада, як державна дума Росії, – не місце для дискусій. Наша влада не повинна боятися відкритості та критики. Натомість очільники міста не сприймають критику як спосіб конструктивного діалогу, а вбачають в ній наклеп. На мою думку, влада повинна була б вступити у діалог із В. Паком, почути його аргументацію, а не закривати йому рот, як це сталося на сесії міської ради. Беручи цей факт до уваги, я вирішила підтримати Володимира Пака і також вийти зі складу виконкому. Іншою причиною, яка спонукала мене це зробити, було те, що 90% членів виконавчого комітету перебувають у промерівській більшості й не вимагають від виконавчих органів надання їм для правильного вибору (підтримки чи голосування “проти”) економічного обгрунтування підвищених тарифів на всі види послуг, що в подальшому призводить до ще більшого зубожіння населення Коломиї. Я вважаю, що виконавчий комітет – орган колективної безвідповідальності. Тому моє подальше перебування в ньому є неможливим”.

Петро Крив’юк, депутат Коломийської міськради (“Свобода”): “Сталося так, як сталося. Була політична воля депутатів, і вони прийняли відповідне рішення. Очевидно, що їх образили безпідставні, на їхню думку, звинувачення. Володимир Пак також повинен був розуміти, що він також є у складі виконавчої влади, і, очевидно, мала б бути якась корпоративна етика. Крім цього, критика – це одне, а звинувачення – це дещо інше. Тут повинні бути докази”.

Геннадій Романюк, депутат Коломийської міськради (“Народний контроль”): “Володимир Пак не впливав на прийняття рішень виконкому, і І. Слюзар міг під видимістю демократії не звертати увагу на Пакові голосування і виступи, але новоспечені вожді, сколотивши керовану абсолютну більшість у виконкомі і в раді, дуже дратуються з приводу того, що хтось може мати іншу думку і врешті-решт свій хребет. Формував виконком Слюзар за квотним принципом, і Пак став членом виконкому за квотою “Народного контролю”. Все було добре, поки Слюзар із секретарем Жупанським не зрозуміли, що ні депутати з “Народного контролю”, ні Пак не будуть ручними. На цьому демократія закінчилася”.

Нагадаємо, на сайті триває голосування: “Чи правильно зробила Коломийська міськрада, виключивши з виконкому В. Пака за критику влади?”

Проголосувати можна на головній сторінці сайту у стрічці новин.

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