Коломийська влада йде на поводку в забудовників, – екс-мер Віктор Корчинський. ФОТО

“Дзеркало Коломиї” продовжує рубрику “Прогулянка містом” з публічними особами Коломиї.

Часом суспільні події рухаються цілком непрогнозовано, за якоюсь внутрішньою логікою всупереч логіці поверхневій. Саме так виглядало, коли у 1998 році крісло мера “найдемократичнішого” міста Галичини Коломиї посів колишній компартійний функціонер найвищого рангу – колишній 1-й секретар міськкому Віктор Корчинський.

Посів у найцивілізованіший спосіб – шляхом голосування мешканців міста. І це після того, як компартію безпощадно лінчували у 1991 році. Направду, незбагненною є психологія мас…

Наш співбесідник несе в своїй пам’яті й емоціях стоси безцінного матеріалу для майбутніх дослідників останнього періоду існування клаптя радянської імперії в Коломиї.

Має що оповісти: і про те, як у 1979 році кинувся під поїзд 2-й секретар міськкому партії Василь Клапчук, звинувачуваний ЦК на основі анонімного листа Володимирові Щербицькому про нібито масове хабарництво в Коломиї. (Приїхала комісія з ЦК й розпочала “чистку”.Тоді ж позбулися посад і полетіли з партії 1-й секретар Василь Данищук разом з головою міста Василем Голубом; запроторили за грати лікарську еліту міста, економістів, будівельників).

І про те може оповісти, як після заборони у 1991 році діяльності компартії в Україні 10 тисяч комуністів Коломийщини позбулися партійної приналежності; і ще багато дечого (але наразі не все) може розповісти цей чоловік, уродженець Вінничини.

КОМУНІСТ, АЛЕ НЕ “ІДЕЙНИЙ”…

Віктор Корчинський щораз наголошує, що ніколи не був ідейним комуністом, або, правильніше сказати – ніколи не поводив себе як “ідейний”.

Увесь свій активний період життя займався організаційними питаннями в секторі комунального господарства. Можливо якраз тому, що до когорти запеклих комуністів Корчинського не відносили навіть “запеклі” націоналісти, він успішно обійшов своїх демократичних конкурентів на виборах мера. Можливо тому, що не був “ідейним”, а був добрим господарником, упевнено тримався на плаву й після проголошення Незалежності. Але то інша тема.

Наш герой – єдина публічна особа в місті, яка двічі обіймала найвищі посади при різних політичних формаціях. Може порівнювати, як працювалося “до” і як працювалося “після”.

– Мусите знати, що коли тебе призначали вищі партійні органи на високу партійну посаду, це був квиток в один кінець. Якщо б ти дав задній хід, то рахуй, що кар’єру зіпсував би собі назавжди, став би ізгоєм, – розповідає Корчинський. – Навантаження на 1-го секретаря лягали колосальні: уранці мені телефоном давали нагоняй, бо в районі упали надої, а ввечері докоряли, що на будівництві погано освоюються кошти. Зате я був захищений, коли приймав якесь важливе рішення, бо працював у залізобетонній вертикальній структурі.

ЩО ДАВ ГУЦУЛЬСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ І ЧОГО СИПЛЕТЬСЯ ШТУКАТУРКА

“Мером у демократичній Коломиї мені працювалося в сенсі підтримки згори важче, однак, ніхто мене не пресингував зверху, не тиснув “по партійній лінії”, я мав право вибору, радячись зі своєю командою. І я радий, що вдалося зробити багато корисних для міста справ, згадайте реконструкцію середмістя під Гуцульський фестиваль. А кошти-то ходили великі, участь у реконструкції брали багато організацій, обіг грошей нелегко було проконтролювати. Але усе відбулося без гучних скандалів. Якщо хтось щось і поцупив, то не більше, як мішок-два цементу, чи пару дощок.

Першу скрипку тут грав голова ОДА Михайло Вишиванюк, світла пам’ять цьому великому чоловікові. А стосовно докорів про те, що тепер “усе сиплеться”, кришаться карнизи й ліпнини, тріскає шифер на дахах, так треба ж знати, що будівельники дали гарантію лише на п’ять років, а не навічно. Слід було підтримувати місто в належному стані… Деякі речі мені на посаді мера зробити не вдалося, як от Співоче поле (під фестиваль), не вдалося запустити другу чергу очисних споруд, не вдалося реконструювати запущений кінотеатр “Джерело”, не вдалося розширити площу реконструкції міста під згаданий уже фестиваль і таке інше.

Що мені найбільше імпонує в діяльності нинішньої міської влади? Інвестиційна політика. Справа надзвичайної ваги – відкриття заводу “Леоні”. Зізнаюся, ще у 2001 році я особосто вів з ними переговори, але вони тоді боялися мати справу з державними органами, воліли домовлятися з приватниками. Та вже були усно домовилися. Я їм запропонував для будівництва територію аеропорту. У свою чергу німці мали прокласти водопостачання у тамтешньому житловому масиві й каналізацію, яку ми підключили б до міської. Плани зіпсував тодішній працівник апарату президента України Віктор Медведчук, – він руками свого брата перенаправив німців у Стрий…

Наступне, що хочу відзначити в роботі міськради це те, що швидкими темпами проводиться будівництво, воно добре. Але міська влада йде на поводку в забудовників, які ліплять будинки один на одного в центрі міста. Хіба ж мало є порожніх територій за кілометр від середмістя? А в центрі пріоритетом має бути зелена зона – парки, сквери, клумби, дерева, лавочки тощо…

Оскільки Ви надали мені можливість висловитися публічно, то хочу звернути увагу керівників міста, а вони, сподіваюся, пресу читають, на проблему з ОСББ: створили це об’єднання й умили руки. А члени ОСББ не годні дати собі раду з цілим комплексом недопрацювань комунальних служб. Гадаю, необхідно розробити програму співпраці з ОСББ. Інакше багатоквартирні будинки остаточно занепадуть”.

Текст: Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ

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