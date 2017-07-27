Коломиян просять допомогти родині екс-заступника мера, якого побили ледь не до смерті

Небайдужих прикарпатців просять допомогти родині коломиянина, якого мало не до смерті побив неповнолітній студент.

Нагадаємо, у Коломиї ледь не до смерті побили бізнесмена та екс-заступника міського голови Тараса Яворського. Резонансна подія трапилася в понеділок, 24 липня, о 5-ій ранку на вулиці Привокзальній.

Юнака, який побив у Коломиї екс-заступника міського голови Тараса Яворського, взяли під варту.

Друг родини просить про допомогу, про це він пише в мережі “Фейсбук”. Як повідомив прикарпатець, потерпілому Тарасу Яворському зроблено трепанацію черепа та декілька оперативних втручань головного мозку. Третю добу стан хворого стабільно важкий.

“Тарас не приходить до тями, лікарі роблять все можливе, проте ніяких прогнозів не дають. Понівечений та ледь живий Тарас направлений до Івано-Франківської лікарні. Ми всі віримо що лихо омине нас, проте від такого не застрахований ніхто з нас.

Так і родина Тараса, не чекаючи такого повороту долі, виявилася не готовою оплатити численні оперативні втручання та маніпуляції. Закликаю всіх НЕБАЙДУЖИХ до чужого горя допомогти видужати Тарасу”, – йдеться у повідомленні.

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