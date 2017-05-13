“Княгинею Покуття 2017” стала 18-річна студентка політехнічного коледжу Анастасія Гачинська. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як повідомлялося, вчора у Коломиї відбувся конкурс краси “Княгиня Покуття 2017”.

Журі обирало найвродливішу дівчину серед 12 конкурсанток, віком від 16 до 22 років, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Княгинею Покуття 2017 стала учасниця №1 – Анастасія Гачинська.

Звання І віце-княгині Покуття 2017 здобула учасниця №9 – Христина Бабчик.

Титул ІІ віце-княгині Покуття 2017 виборола учасниця №2 – Анастасія Миронюк.

III віце-княгинею Покуття 2017 стала учасниця №5 – Ангеліна Семенюк.

Княгинею глядацьких симпатій 2017 стала учасниця №11 – Ольга Пнівчук.

Анастасії Гачинській – 18 років, дівчина навчається у Коломийському політехнічному коледжі.

Нагадаємо, торік на конкурсі перемогу здобула Вікторія Гальчук, якій одразу на сцені освідчилися в коханні.

Цьогоріч конкурс краси “Княгиня Покуття” у Коломиї відбувся вчетверте.

Фото: Андрій КАНЯ