“Княгинею Покуття 2017” стала 18-річна студентка політехнічного коледжу Анастасія Гачинська. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як повідомлялося, вчора у Коломиї відбувся конкурс краси “Княгиня Покуття 2017”.
Журі обирало найвродливішу дівчину серед 12 конкурсанток, віком від 16 до 22 років, повідомляє Дзеркало Коломиї.
Княгинею Покуття 2017 стала учасниця №1 – Анастасія Гачинська.
Звання І віце-княгині Покуття 2017 здобула учасниця №9 – Христина Бабчик.
Титул ІІ віце-княгині Покуття 2017 виборола учасниця №2 – Анастасія Миронюк.
III віце-княгинею Покуття 2017 стала учасниця №5 – Ангеліна Семенюк.
Княгинею глядацьких симпатій 2017 стала учасниця №11 – Ольга Пнівчук.
Анастасії Гачинській – 18 років, дівчина навчається у Коломийському політехнічному коледжі.
Нагадаємо, торік на конкурсі перемогу здобула Вікторія Гальчук, якій одразу на сцені освідчилися в коханні.
Цьогоріч конкурс краси “Княгиня Покуття” у Коломиї відбувся вчетверте.
Фото: Андрій КАНЯ
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