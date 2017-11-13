Кількість ввезених в Україну вживаних авто зросла у шість разів

За січень-жовтень обсяги митного оформлення вживаних авто на митницях зросли у 6 разів.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, пише Дзеркало Коломиї.

Якщо раніше в середньому за місяць ввозилося близько 1 тисячі вживаних авто, то у поточному році – майже 6 тисяч авто щомісячно, а у жовтні ввезено понад 7 тисяч таких автомобілів.

Такому зростанню сприяли внесені зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, якими знижено ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що були у використанні в 10-20 разів.

Це сприяло зменшенню загального податкового навантаження, яке на сьогодні складає приблизно 35-40% до вартості автомобіля. До набрання чинності закону акцизний податок був настільки великий, що податкове навантаження на вживаний транспортний засіб сягало 90% – майже стільки, скільки коштував цей автомобіль.

Зазначена норма діє з 1 серпня 2016 року (часу набуття чинності Закону України “Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів”) до 31 грудня 2018 року.

Скористатися можливістю ввезення транспортних засобів за зниженими ставками акцизного податку можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Нагадаємо, за місяць прикарпатці ввезли з-за кордону більше 4,5 тис. вживаних автомобілів.

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