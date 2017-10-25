За місяць прикарпатці ввезли з закордону більше 4,5 тис. вживаних автомобілів

За ввезені легкові авто цьогоріч прикарпатці сплатили 319 млн грн.

Про це повідомив начальник Івано-Франківської митниці ДФС Василь Ватаманюк під час прес-конференції, повідомляє Репортер.

За його словами, у січні-вересні 2017 року Івано-Франківською митниця ДФС оформила понад 4 600 таких авто зі сплатою 319 млн грн митних платежів, що становить майже 20 відсотків у загальній сумі сплачених податків.

Тобто в середньому в місяць оформляється 500 легкових авто зі сплатою понад 35 млн грн, а податок з одного авто складає в середньому 70 тис грн.

1 серпня минулого року набрав чинності Закон України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. У ньому суттєво зменшено ставки акцизного податку на легкові авто, що і призвело до суттєвого збільшення кількості ввезених транспортних засобів громадянами і у цьому році.