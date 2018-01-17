Кількість людей, які отруїлись у ресторані на Франківщині, зросла

Як повідомляли, у ресторані на Франківщині отруїлося четверо людей.

Вчора, 16 січня, близько 19 години до Івано-Франківського відділу поліції надійшли звернення від громадян про те, що вони отруїлись, відзначаючи родинне свято 14 січня у одному із відпочинкових закладів міста.

Станом на 17 лютого “Івано-Франківський обласний лабораторний центр” з обласної інфекційної лікарні отримав повідомлення про п’ятьох осіб, які звернулися до лікувального закладу зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, блювоту, біль у животі.

Ще одна особа звернулась по допомогу до Снятинської центральної районної лікарні. Серед захворілих – двоє дітей до 15-ти років, інформують в обласному лабораторному центрі.

При епідрослідуванні фахівцями міськрайонної філії ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр” встановлено, що 14.01.2018 року всі захворілі особи перебували на святкуванні хрестин в закладі громадського харчування – ресторані “Витребеньки” м. Івано-Франківськ, вул. Українських Декабристів,45. Всього в урочистостях брали участь 35 осіб.

Спеціалістами Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр” проводиться епідемічне розслідування та весь комплекс протиепідемічних заходів для встановлення причин виникнення інфекційного захворювання. В закладі громадського харчування проведено заключну дезінфекцію з контролем якості її проведення.

За фактом отруєння відвідувачів відпочинкового закладу поліцією розпочато кримінальне провадження.