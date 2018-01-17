У ресторані на Франківщині отруїлося четверо людей

У Івано-Франківську за фактом отруєння відвідувачів відпочинкового закладу поліцією розпочато кримінальне провадження.

Вчора, 16 січня, близько 19 години до Івано-Франківського відділу поліції надійшли звернення від громадян про те, що, відзначаючи родинне свято 14 січня у одному із відпочинкових закладів, що в обласному центрі, вони отруїлися, пише Фіртка.

Зокрема із діагнозом гостре харчове отруєння госпіталізовано до медичного закладу 11-річного хлопчика, жителя Львівщини, двох мешканок Івано-Франківська 1988 та 1945 років народження, а також півторарічну дівчинку.

За цим фактом слідчими Івано-Франківського відділу поліції розпочато кримінальне провадження (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яке карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.