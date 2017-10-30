До Івано-Франківська запустять новий потяг

З уведенням нового графіка руху поїздів Укрзалізниця запропонує пасажирам нові маршрути та нові поїзди.

Про це на засіданні КМУ повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов, інформує офіційний сайт ПАТ “Укрзалізниця”.

Компанія з 10 грудня вводить новий графік руху поїздів, яким передбачено нові напрямки.

Зокрема, пілотні проекти, як повідомив Євген Кравцов, уже реалізуються.

“Цієї неділі в перший рейс вирушить новий поїзд Львів – Одеса з нових вагонів. Він є втіленням мрії про залізницю, яку будують для українських громадян українські громадяни на українських підприємствах”, – зазначив Євген Кравцов.

Нові поїзди курсуватимуть також за напрямками Ужгород – Лисичанськ, Івано-Франківськ – Костянтинівка, Харків – Одеса, Одеса – Лисичанськ, Івано-Франківськ – Чернігів, Київ – Запоріжжя та Харків – Рахів. Також готується нове сполучення до Маріуполя.

Як повідомив Євген Кравцов, планується призначити другу пару поїздів Ковель – Холм, нове сполучення Київ – Відень, двогрупний поїзд Одеса – Рахів – Перемишль.

Окрім того, розробляються перспективні напрямки: Мукачево – Будапешт (колією 1435), Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига – Таллінн та Київ – Гомель.

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