Ініціатива “Дані міст” та Коломийська міська рада підписали двосторонній меморандум про співпрацю

Меморандум про співпрацю було підписано сьогодні, 4 серпня.
Про це повідомляє прес-служба міської ради, пише Дзеркало Коломиї.
Це – результат перемоги міста у відбірковому турі всеукраїнського конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК.
Коломия – перше з п’яти міст, що пройшли відбірковий тур конкурсу. Після підписання меморандуму міська рада отримає шанс на аудит своїх даних, а також – комплексний супровід у процесі їх якісного оприлюднення.
Місто вибороло собі цю можливість в умовах жорсткої конкуренції – на одне місце у п’ятірці учасників конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК претендувало 11 заявників.
Отож Коломийська міська рада та “Дані міст” радо запрошують засоби масової інформації, представників депутатського корпусу міської ради, сфери ІТ, неурядових організацій та активну громадськість на спільну прес-конференцію.
Спікери – міський голова Ігор Слюзар та координаторка ініціативи “Дані міст” в Україні Руслана Величко.
Наразі Руслана Величко веде воркшоп на тему “Для чого містам відкриті дані”.
Нагадаємо, конкурс ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК в Україні проводять Громадянська мережа ОПОРА та TechSoup Europe за сприяння Національного фонду на підтримку демократії (NED).
За результатами конкурсу, п’ятьом містам, які пройдуть відбірковий тур, буде забезпечено супровід українських та іноземних фахівців у впровадженні політики відкритих даних.
Більше деталей про конкурс шукайте на сайті https://danimist.org.ua/
Маєте додаткові питання – пишіть на danimist@opora.org.ua.
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