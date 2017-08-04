Ініціатива “Дані міст” та Коломийська міська рада підписали двосторонній меморандум про співпрацю

Меморандум про співпрацю було підписано сьогодні, 4 серпня.



Про це повідомляє прес-служба міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Це – результат перемоги міста у відбірковому турі всеукраїнського конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК.

Коломия – перше з п’яти міст, що пройшли відбірковий тур конкурсу. Після підписання меморандуму міська рада отримає шанс на аудит своїх даних, а також – комплексний супровід у процесі їх якісного оприлюднення.

Місто вибороло собі цю можливість в умовах жорсткої конкуренції – на одне місце у п’ятірці учасників конкурсу ВІДКРИТИЙ ВИКЛИК претендувало 11 заявників.